Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала свою главную гордость

Известная модель, рекламирующая одежду и белье, ранее была самым обычным подростком, которого травили в школе из-за внешности. Причем девушка была настолько восприимчива к критике, что получила множество комплексов и проблем из-за внешности.

Тогда Деми считала, что не может справиться с лишним весом и ее фигура – это помеха на пути к модельному бизнесу. Лишь после лечения и налаживания режима питания девушка приняла себя. Теперь то, что она считала недостатком и проблемой, является ее достоинством.

Бюст звезды шестого размера Деми всячески подчеркивает модными топами, крошечными лифами и выделяет в целом при помощи до неприличия открытых декольте. Как видно из фото, представленных в разделе Стори, Роуз решила похвастаться очередной добавкой, которую начала принимать. Также девушка хвастнула бюстом с двух разных ракурсов.

Как видно еще на одном фото, выглядит модель и правда очень привлекательно, о чем и пишут поклонники под фото.

«Как красиво; твой первоклассный соблазнитель; Ты почти взяла меня такими изгибами; Красиво 😘 на десерт!; Ты богиня моя любовь; Хорошая фигура; Как круто из красивой женщины; Лунная принцесса; надо отдать должное, там, где полагается, ты потрясающая 😍😘💪; Великолепно 😘; Не земная красота; Ты такая идеальная, боже; Я тоже так отдыхаю; Какая красивая дама, как инопланетянка в белом😘».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике