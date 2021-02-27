Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, зважилася на серйозні зміни в іміджі

Модель змінила стиль і зачіску кілька днів тому. З пекучої брюнетки з волоссям середньої довжини вона перетворилася в ефектну блондинку з довгими локонами по пояс, причому не рівними, а кучерявими.

Через настільки несподіваних змін засмаглу модель можна дізнатися лише завдяки фігурі.

Як видно, виглядає Омович, як завжди дуже худий і запам'ятовується. Так як дівчина має швидкий обмін речовин, вона взагалі себе в їжі не обмежує і все одно не товстішає. Саме через це дівчина провокує хвилі обговорень в мережі, адже їй просто не вірять.

Саму Олену це не хвилює, і вона вже приступила до роботи разом з популярними брендами одягу. Як видно, дівчина відзняла багато матеріалу в одній білизні і купальниках, в черговий раз підкресливши свою фігуру і пишні форми, отримані завдяки пластичним операціям.

Тепер пекуча брюнетка перетворилася в небезпечну блондинку з золотими локонами по пояс. Не відомо, вибрала для нового іміджу дівчина перуку або ж наростила і перефарбувала волосся. Сама Олена коментарів не дає, проте в новому образі вона вперше з'явилася на черговій фотосесії, займаючись рекламою нових нарядів.

"Красива і крута, яка ж шикарна 🌺; сукня досить маленька❤️ нікого не бентежить?; Прекрасний наряд і різка дівчина; Одна неприродно красива; перебір з красою; фантастичний наряд😉 👍; вона взагалі не бентежиться і це добре🙌 🙌; ти така красива принцеса; супер 😍 💓 красива😍 💓», - написали раніше фанати під фото зірки.

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