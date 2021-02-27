Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, решилась на серьезные перемены в имидже
Модель сменила стиль и прическу несколько дней назад. Из жгучей брюнетки с волосами средней длинный она преобразилась в эффектную блондинку с длинными локонами по пояс, причем не ровными, а кудрявыми.
Из-за столь неожиданных перемен загорелую модель можно узнать лишь благодаря фигуре.
Как видно, выглядит Омович, как всегда очень худой и запоминающейся. Так как девушка имеет быстрый обмен веществ, она вообще себя в пище не ограничивает и все равно не толстеет. Именно из-за этого девушка провоцирует волны обсуждений в сети, ведь ей просто не верят.
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Саму Алену это не волнует, и она уже приступила к работе вместе с популярными брендами одежды. Как видно, девушка отсняла много материала в одном белье и купальниках, в очередной раз подчеркнув свою фигуру и пышные формы, полученные благодаря пластическим операциям.
Теперь жгучая брюнетка превратилась в опасную блондинку с золотыми локонами по пояс. Не известно, выбрала для нового имиджа девушка парик или же нарастила и перекрасила волосы. Сама Алена комментариев не дает, однако в новом образе она впервые появилась на очередной фотосессии, занимаясь рекламой новых нарядов.
«Красивая и крутая, какая же шикарная 🌺; платье довольно маленькое❤️ никого не смущает?; Прекрасный наряд и резкая девушка; Одна неестественно красивая; перебор с красотой; Фантастический наряд😉👍; Она вообще не смущается и это хорошо🙌🙌; ты такая красивая принцесса; Супер😍💓 красивая😍💓», - написали ранее фанаты под фото звезды.
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