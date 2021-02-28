Кім Кардаш'ян, модель і бізнесвумен підкорила фанатів відвертою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net Кім Кардаш'ян постала в спекотному спокусливому образі, в костюмі Єви. На своїй сторінці в Instagram жінка продемонструвала очну фігуру в прозорих колготках, прикривши свої стиглі "диньки" долонями.

Кім позує сидячи боком, розгорнувши обличчя до глядача. Її пухкенькі губки спокусливо розтулені. Густі пишні локони струменять по спині красуні, пестячи кінчиками сідниці моделі.

Шанувальники завили від захвату, побачивши таку красу:

"Королева", "Вона повернулася ! Я так сумував за цією Кімберлі", "Неймовірні жіночі флюїди🔥 🔥", "Ніжна ти...", "Так Кім!", "Королева 🔥", "Ідеально, як завжди, 😍", "Люблю тебе".

Багато шанувальників розчарувалися в побаченому" у тебе є дочка ... поводься пристойно", "Сумую за Кім Кардаш'ян, ви тепер старієте і повинні припинити показувати такі фотографії, які створюють погане уявлення😢", "Отже, тепер це самотня Кім, так?", "Я бачив це раніше", "навіщо таке публікувати, це так образливо?"

Раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян показала розкішний образ в шкіряному міні.

Зірка поділилася ефектним кадром, на якому позує по дорозі на один з таких заходів. Для появи на ньому модель вибрала вельми запам'ятовується образ.

Нагадаємо, що спекотна Кім Кардаш'ян ледь вмістила привабливі форми в тісний Шкіряний наряд, підкоривши вигинами.

Як повідомляла Politeka, розлучається Кім Кардаш'ян засліпила "срібним" декольте: "стаєш красивішим з кожним днем".

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