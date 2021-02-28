Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен покорила фанатов откровенной фотосессией

Как сообщает Politeka.net Ким Кардашьян предстала в знойном искусительном образе, в костюме Евы. На своей странице в Инстаграм женщина продемонстрировала очную фигуру в прозрачных колготках, прикрыв свои спелые "дыньки" руками.

Ким позирует сидя боком, развернув лицо к зрителю. Ее пухленькие губки соблазнительно приоткрыты. Густые пышные локоны струятся по спине красотки, лаская кончиками ягодицы модели.

Поклонники взвыли от восторга, увидев такую красоту:

"Королева", "Она вернулась ! Я так скучал по этой Кимберли", "Невероятные женские флюиды 🔥🔥", "Нежная ты...", "Да Ким!", "Королева 🔥", "Идеально, как всегда, 😍", "Люблю тебя".

Многие поклонники разочаровались в увиденном "У тебя есть дочь … веди себя прилично", "Скучаю по Ким Кардашьян, вы теперь стареете и должны прекратить показывать такие фотографии, которые создают плохое представление 😢", "Итак, теперь это одинокая Ким, да?", "Я видел это раньше", "Зачем такое публиковать, это так оскорбительно?"

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала роскошный образ в кожаном мини.

Звезда поделилась эффектным кадром, на котором позирует по дороге на одно из таких мероприятий. Для появления на нем модель выбрала весьма запоминающийся образ.

Напомним, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами.

Как сообщала Politeka, разводящаяся Ким Кардашьян ослепила "серебряным" декольте: "Становишься красивее с каждым днем".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в "змеином" лифчике пошалила в бассейне поздно ночью.