Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася модним чином у вільній рожевій сорочці

Відома модель і підприємниця намагається привертати увагу завдяки стильним образам і яскравому макіяжу. На публіці модель не з'являється без повної "бойової" готовності, тому рідкісні фото Кайлі без макіяжу завжди дуже популярні.

На нових кадрах Дженнер у вільній рожевій сорочці і міні шортах зі шкіри вирішила зробити кілька фото прямо на парковці. Сонцезахисні окуляри і туфлі на шпильці ідеально доповнили її образ. Завдяки акценту на своїх ногах, Дженнер вдалося отримати сотні компліментів.

"Щойно опублікувала на YouTube нове відео з макіяжем 💕 і спасибі за цей симпатичний образ !!! ✨», - написала Кайлі.

Шанувальники відразу ж відреагували:

"Яка дамочка, неперевершена😍; Омггг красиво, не втрачаємо хватку; не можна залишати це ось так; чому так прекрасно і просто відразу; Красиво, але не вистачило гіркуватості; калі не втрачай хватку; стильна як завжди; Моя любов; Омг так добре ❤; молоді гроші на ніжках; так надихаюче; даааа королева🔥».

Нещодавно модель і підприємниця влаштувала невелику зйомку на вулиці біля будинку. Причому зробила акцент Дженнер на нові джинси з високою талією і кольоровий яскравий топ з глибоким декольте. Оригінальний дизайн одягу, вигідно виділяє лінію талії і бюста, відразу ж звернув на себе увагу фанатів.

"Такі милі джинси", - написала Кайлі, милуючись на камеру.

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