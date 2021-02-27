Известная модель Кайли Дженнер похвасталась модным образом в свободной розовой рубашке
Известная модель и предпринимательница старается привлекать внимание благодаря стильным образам и яркому макияжу. На публике модель не появляется без полной «боевой» готовности, поэтому редкие фото Кайли без макияжа всегда очень популярны.
На новых кадрах Дженнер в свободной розовой рубашке и мини шортах из кожи решила сделать несколько фото прямо на парковке. Солнцезащитные очки и туфли на шпильке идеально дополнили ее образ. Благодаря акценту на своих ногах, Дженнер удалось получить сотни комплиментов.
«Только что опубликовала на YouTube новое видео с макияжем 💕 и спасибо за этот симпатичный образ !!! ✨», - написала Кайли.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Фигуристая дочь Ольги Сумской в узкой маечке свела с ума "подпрыгнувшим" бюстом: "Посмотрите внимательно..."
Влад Яма из "Танців з зірками" шокировал новым лицом, вернувшись из Майами: "Мы дома..."
Сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но..."
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
Поклонники сразу же отреагировали:
«Какая дамочка, непревзойденная😍; Омггг красиво, не теряем хватку; нельзя оставлять это вот так; почему так прекрасно и просто сразу; Красиво, но не хватило горчинки; Кали не теряй хватку; Стильная как всегда; Моя любовь; Омг так хорошо ❤; молодые деньги на ножках; Так вдохновляюще; даааа королева🔥».
Недавно модель и предпринимательница устроила небольшую съемку на улице возле дома. Причем сделала акцент Дженнер на новые джинсы с высокой талией и цветной яркий топ с глубоким декольте. Оригинальный дизайн одежды, выгодно выделяющей линию талии и бюста, сразу же обратил на себя внимание фанатов.
«Такие милые джинсы», - написала Кайли, милуясь на камеру.
Напомним, Кайли Дженнер пленила соблазнительным образом, примеряв платье с разрезами
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер примерила тесное белье и соблазнила напористым взглядом
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер обожгла своим "пламенем" в леопардовых ботфортах