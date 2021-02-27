Известная модель Кайли Дженнер похвасталась модным образом в свободной розовой рубашке

Известная модель и предпринимательница старается привлекать внимание благодаря стильным образам и яркому макияжу. На публике модель не появляется без полной «боевой» готовности, поэтому редкие фото Кайли без макияжа всегда очень популярны.

На новых кадрах Дженнер в свободной розовой рубашке и мини шортах из кожи решила сделать несколько фото прямо на парковке. Солнцезащитные очки и туфли на шпильке идеально дополнили ее образ. Благодаря акценту на своих ногах, Дженнер удалось получить сотни комплиментов.

«Только что опубликовала на YouTube новое видео с макияжем 💕 и спасибо за этот симпатичный образ !!! ✨», - написала Кайли.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Какая дамочка, непревзойденная😍; Омггг красиво, не теряем хватку; нельзя оставлять это вот так; почему так прекрасно и просто сразу; Красиво, но не хватило горчинки; Кали не теряй хватку; Стильная как всегда; Моя любовь; Омг так хорошо ❤; молодые деньги на ножках; Так вдохновляюще; даааа королева🔥».

Недавно модель и предпринимательница устроила небольшую съемку на улице возле дома. Причем сделала акцент Дженнер на новые джинсы с высокой талией и цветной яркий топ с глубоким декольте. Оригинальный дизайн одежды, выгодно выделяющей линию талии и бюста, сразу же обратил на себя внимание фанатов.

«Такие милые джинсы», - написала Кайли, милуясь на камеру.

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