Відома модель ДжоДжо Бейбі, яку називають копією Кім Кардашьян, показала себе у ванній

На фото ДжоДжо була в бікіні, яке складалося практично з ниточок. Зірка доповнила образ стильним топіком, який практично не зміг прикрити бюст. Бейбі однією рукою взялася за ниточку купальника, а за другою можна побачити машинку для гоління. Дівчина таким чином вирішила показати, що у неї там все гладко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я тримаю його голеним, і ти повинен теж ..",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чому ти прикриваєш цю любов", "Я теж тебе люблю", "У тебе дуже красивий бюст", "Привіт, любов моя, ти виглядаєш так жарко, мммм, я люблю тебе", "Будь ласка, поговори зі мною, я великий шанувальник твого тіла ", "У мене є", "абсолютно приголомшливо", "дуже хороший розмір", "надзвичайно приголомшлива", "О, моя мила дитина", "Ця фотографія зробила мій день", "Абсолютно красива", " Чи можу я позичити тример для гоління?", "Я теж його поголила","Ти виглядаєш дуже красиво", Я вболівальник з України, привіт дитинко", "Ось це смачно", "Моя улюблена кішечка", "Як завжди сама видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива".

Нагадаємо, білява копія Кардашьян ДжоДжо Бейбі втратила сором у напівпрозорому міні

А ще Politeka писала, що модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі в леопардових стрінгах заманила до себе на простирадла

Також Politeka повідомляла, що содель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі перетворилася на гарячу морячку, блиснувши заповітним трикутником



