Відома модель Кортні Кардашьян показала себе в свіжому заворожуючому образі

На фото Кортні здалася в наряді з великим декольте. Красуню знімали дуже близько, тому модель можна побачити тільки по бюст. Волосся Кардашьян залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери, додаючи пристрасті знімку. Цього разу фото було оброблено, Кортні вся блищала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаразд, Кортні", "Жарко", "Люблю тебе", "чудова", "дуже красиво", "я буду краще, ніж була вчора", "ти не гірше Кім", "Люблю тебе дитинко", "мені сказали, що ти мене шукаєш", "Сяй яскраво", "Кортні, ти в порядку", "це красиво", "Вау, так прекрасна", "Ах, ось це так", "Вау, виглядає шикарно", "це волосся, якої марки волосся", "красива жінка", "Русалочка моєї мрії !!!".

Ми писали, що відома модель Кортні Кардашьян показала яскраві кадри зі своїх буднів в соціальній мережі Instagram.

На фото модель показала себе у всій красі в чорному маленькому боді і без скромності виставила гідності в зухвалій позі. Після цього не посоромилася модель і блогер показати трохи реальному житті і поділилася кадрами з відпочинку.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян похвалилася розкішною гардеробною, взуття більше, ніж в магазині

А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян не змогла утримати пишну красу в мотузочках купальника

Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян спустила бретельки топа, змусивши собою милуватися



