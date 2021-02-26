Відома модель Кортні Кардашьян показала себе в свіжому заворожуючому образі
На фото Кортні здалася в наряді з великим декольте. Красуню знімали дуже близько, тому модель можна побачити тільки по бюст. Волосся Кардашьян залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери, додаючи пристрасті знімку. Цього разу фото було оброблено, Кортні вся блищала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 700 тисяч лайків і написали коментарі:
"Гаразд, Кортні", "Жарко", "Люблю тебе", "чудова", "дуже красиво", "я буду краще, ніж була вчора", "ти не гірше Кім", "Люблю тебе дитинко", "мені сказали, що ти мене шукаєш", "Сяй яскраво", "Кортні, ти в порядку", "це красиво", "Вау, так прекрасна", "Ах, ось це так", "Вау, виглядає шикарно", "це волосся, якої марки волосся", "красива жінка", "Русалочка моєї мрії !!!".
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Ми писали, що відома модель Кортні Кардашьян показала яскраві кадри зі своїх буднів в соціальній мережі Instagram.
На фото модель показала себе у всій красі в чорному маленькому боді і без скромності виставила гідності в зухвалій позі. Після цього не посоромилася модель і блогер показати трохи реальному житті і поділилася кадрами з відпочинку.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян похвалилася розкішною гардеробною, взуття більше, ніж в магазині
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