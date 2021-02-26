Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в свежем завораживающем образе

На фото Кортни показалась в наряде с большим декольте. Красотку снимали очень близко, поэтому модель можно увидеть только по бюст. Волосы Кардашьян оставила распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Звезда смотрела прямо в объектив камеры, добавляя страсти снимку. В этот раз фото было обработано, Кортни вся блистала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ладно, Кортни", "Жарко", "Люблю тебя", "Великолепная", "Очень красиво", "Я буду лучше, чем была вчера", "Ты не хуже Ким", "Люблю тебя детка", "Мне сказали, что ты меня ищешь", "Сияй ярко", "Кортни, ты в порядке", "Это красиво", "Вау, так прекрасна", "Ах, вот это да", "Вау, выглядит шикарно", "Эти волосы, какой марки волосы", "Красивая женщина", "Русалочка моей мечты !!!".

Мы писали, что известная модель Кортни Кардашьян показала яркие кадры из своих будней в социальной сети Инстаграм.

На фото модель показала себя во всей красе в черном маленьком боди и без скромности выставила достоинства в дерзкой позе. После этого не постеснялась модель и блогер показать немного реальной жизни и поделилась кадрами из отдыха.

Напомним, Кортни Кардашьян похвасталась роскошной гардеробной, обуви больше, чем в магазине

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