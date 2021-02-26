Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в свежем завораживающем образе
На фото Кортни показалась в наряде с большим декольте. Красотку снимали очень близко, поэтому модель можно увидеть только по бюст. Волосы Кардашьян оставила распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Звезда смотрела прямо в объектив камеры, добавляя страсти снимку. В этот раз фото было обработано, Кортни вся блистала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ладно, Кортни", "Жарко", "Люблю тебя", "Великолепная", "Очень красиво", "Я буду лучше, чем была вчера", "Ты не хуже Ким", "Люблю тебя детка", "Мне сказали, что ты меня ищешь", "Сияй ярко", "Кортни, ты в порядке", "Это красиво", "Вау, так прекрасна", "Ах, вот это да", "Вау, выглядит шикарно", "Эти волосы, какой марки волосы", "Красивая женщина", "Русалочка моей мечты !!!".
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Мы писали, что известная модель Кортни Кардашьян показала яркие кадры из своих будней в социальной сети Инстаграм.
На фото модель показала себя во всей красе в черном маленьком боди и без скромности выставила достоинства в дерзкой позе. После этого не постеснялась модель и блогер показать немного реальной жизни и поделилась кадрами из отдыха.
Напомним, Кортни Кардашьян похвасталась роскошной гардеробной, обуви больше, чем в магазине
А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян не смогла удержать пышную красоту в веревочках купальника
Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян спустила бретельки топа, заставив собой любоваться