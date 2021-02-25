Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала себе на відпочинку

На фото зірка позувала в смугастому купальнику з величезним вирізом, з якого випирала груди. Красуня сиділа біля басейну, загнувши одну ніжку, а образ доповнила стильними окулярами, як можна помітити, Квітко була трохи мокрою, мабуть встигла скупатися. Кадр вийшов запальним і сміливим, адже образ у моделі пікантний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиво, красиво, божественно"," абсолютно божественно, дуже красиво"," Привіт, Доброго ранку, красуня"," який гарний образ у тебе принцеса"," Ех, Анастасія, давайте в басейн і давайте влаштуємо водну битву"," я люблю красиву, Ти вогонь моя любов","все буде природно, це те, що тіло цієї дівчини ненормальне".

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Квітко покрутилася перед камерою і стала напівбоком, щоб продемонструвати відразу і сідниці, обтягнуті персиковою тканиною. Примітно, що Анастасія при низькому зростанні важить більше 70 кг і відмовляється сидіти на дієтах, запевняючи, що їй добре і так.

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