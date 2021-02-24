Відома модель Кортні Кардашьян показала яскраві кадри зі своїх буднів у соціальній мережі Instagram

Кортні Кардашьян вже багато років є адептом здорового способу життя, тому її струнка фігура відразу звертає увагу шанувальників до себе. Зокрема, питаннями зірку засипають хоча б тому, що вона веде власний блог, де розповідає поради по догляду за обличчям і тілом.

Нещодавно 40-річна телезірка стала головною героїнею для одного з модних глянців і поділилася пікантним кадром в сторі. На фото модель показала себе у всій красі в чорному маленькому боді і без скромності виставила гідності в зухвалій позі. Після цього не посоромилася модель і блогер показати трохи реальному житті і поділилася кадрами з відпочинку.

На невеликому відео Кортні пораділа солодким частуванням в кафе, де замовила незвичайний десерт. Примітно, що раніше модель розповіла: в її раціоні немає глютену і молочних продуктів.

"Моя шкіра дуже чутлива, і якщо я їм молочку, то це відразу ж відбивається на моєму обличчі. Я люблю кетодієту, але на даний момент її не дотримуюся. Я також люблю періодично дотримуватися посту. Іноді при своєму звичному раціоні і коли я відчуваю себе досить ситою, можу повечеряти одним бульйоном на кістках», - говорила Кортні.

Також раніше Картні показала спокусливу фігуру в червоній білизні, позуючи у своїй гардеробній. Завдяки пікантній позі, модель підкреслила всі вигини фігури найкращим чином.

"Так як на сестринські зйомки мене не запросили ...",- написала зірка.

"Ух як грубо!", "У будь-якому випадку, ти заслужила власну сольну зйомку", "вони не могли з цим впоратися, тому що на вас найцікавіше дивитися", "тебе не запросили, тому що ти найкраща сестра", "і на тебе цікаво дивитися!", "Кортні прокинулася з почуттям небезпеки", "ти просто краще їх", "у будь-якому випадку, твоя найгірша сестра".

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