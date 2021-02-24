Известная модель Кортни Кардашьян показала яркие кадры из своих будней в социальной сети Инстаграм

Кортни Кардашьян уже много лет является адептом здорового образа жизни, поэтому ее стройная фигура сразу обращает внимание поклонников к себе. В частности, вопросами звезду засыпают хотя бы потому, что она ведет собственный блог, где рассказывает советы по уходу за лицом и телом.

Недавно 40-летняя телезвезда стала главной героиней для одного из модных глянцев и поделилась пикантным кадром в Стори. На фото модель показала себя во всей красе в черном маленьком боди и без скромности выставила достоинства в дерзкой позе. После этого не постеснялась модель и блогер показать немного реальной жизни и поделилась кадрами из отдыха.

На небольшом видео Кортни порадовалась сладким угощениям в кафе, где заказала необычный десерт. Примечательно, что ранее модель рассказала: в ее рационе нет глютена и молочных продуктов.

«Моя кожа очень чувствительная, и если я ем молочку, то это сразу же отражается на моем лице. Я люблю кетодиету, но на данный момент ее не придерживаюсь. Я также люблю периодически соблюдать пост. Иногда при своем привычном рационе и когда я чувствую себя достаточно сытой, могу поужинать одним бульоном на костях», - говорила Кортни.

Также ранее Картни показала соблазнительную фигуру в алом белье, позируя в своей гардеробной. Благодаря пикантной позе, модель подчеркнула все изгибы фигуры лучшим образом.

"Так как на сестринские съемки меня не пригласили ...", - написала звезда.

"Ух как грубо!", "В любом случае, ты заслужила собственную сольную съемку", "Они не могли с этим справиться, потому что на вас интереснее всего смотреть", "Тебя не пригласили, потому что ты лучшая сестра", "и на тебя интересно смотреть!", "Кортни проснулась с чувством опасности", "ты просто лучше их", "В любом случае, твоя самая плохая сестра".

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