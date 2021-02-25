Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в провокаційному ракурсі

На фото Інна позувала в наряді з великим декольте, а образ доповнила золотою прикрасою на шиї. Красуня знімала себе на телефон, показавшись в напівтемряві. Дівчина дивилася в камеру, роблячи акцент на великому бюсті, який зайняв більшу частину кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Як можна зрозуміти, Горячковська була десь на концерті і насолоджувалася музикою. В один момент Інна взяла келих і трохи випила, а потім показала, як їсть. В кінці дівчина показала, як їде додому в машині.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Така щаслива"," ти дуже красива і мила", " Ви прекрасні . Найприємніша, відкрита і добра дівчина", "добре виглядаєш, Інна", "неймовірна дівчина".

Ми писали, що відома модель Інна Горячковська поділилася невеликим роликом з новим образом.

На невеликому ролику модель вирішила показати форми в черговий раз з вельми вдалого ракурсу. У червоній сукні красуня-блондинка змогла здивувати.

У той же час власниця не менш крупного бюста українка Міла Кузнєцова, останні виміри обсягів якої також підтвердили 15 розмір, може вважатися не єдиною українкою з такою фігурою.

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