Знаменита модель Емілі Ратаковскі показала сімейне фото з чоловіком, засвітивши при цьому себе в одній розкритій сорочці

Популярна супермодель все рідше ділиться новими кадрами через наближення пологів. Проте, нещодавно Емілі знялася в рекламній зйомці для модного косметичного бренду і показала сімейне фото з чоловіком, щоб привернути увагу.

На нових кадрах спекотна красуня показала, як милується з чоловіком на сімейному знімку, заодно також засвітивши живіт. А але другому кадрі Емілі влаштувала фотосесію прямо у ванній в одній розкрито сорочці, показуючи живіт і доглядаючи за шкірою голови перед камерами.

"Ніколи не бійся падінь ❤️», - написала Емілі під кадрами.

Фанати відразу відповіли:

"Мені зараз нудно було, а тепер я заінтригована;🙌ідеально; Себо - найщасливіша людина в світі, у якого є ти. Бажаю, щоб мені пощастило хоч наполовину❤; Мужик, ти можеш допомогти мені знайти пульс? ❤ ; Дивно🌟; Чудово ❤️; Красиво. Чудово виглядає там Емілі👌; випадання волосся через 3-4 місяці після пологів-це, мабуть, явище; розумні слова солодкі.Як тільки дитина вийде на світ і ви припиніть годувати грудьми, волосся випаде!».

Як видно, навіть в простій майці і чорній білизні дівчина виглядає розкішно і привабливо. Що не дивно, адже їй дуже пощастило зі спадковістю – свою фігуру дівчина успадкувала від такої ж стрункої матері. А ось екзотична зовнішність дівчини змушує її використовувати мінімум макіяжу, адже більшість тіней і помад їй просто не йдуть.

Для того, щоб бути в формі, дівчина не захоплюється спортом, проте ходить на масажі, позбавляється від целюліту і харчується вдома, намагаючись готувати самостійно.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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