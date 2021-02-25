Знаменитая модель Эмили Ратаковски показала семейное фото с мужем, засветив при этом себя в одной распахнутой рубашке

Популярная супермодель все реже делится новыми кадрами из-за приближающихся родов. Тем не менее, недавно Эмили снялась в рекламной съемке для модного косметического бренда и показала семейное фото с мужем, чтобы привлечь внимание.

На новых кадрах знойная красотка показала, как милуется с супругом на семейном снимке, заодно также засветив живот. А но втором кадре Эмили устроила фотосессию прямо в ванной в одной распахнуто рубашке, показывая живот и ухаживая за кожей головы перед камерами.

«Никогда не бойся падений ❤️», - написала Эмили под кадрами.

Фанаты сразу ответили:

«Мне сейчас скучно было, а теперь я заинтригована;🙌Идеально;Себо - самый счастливый человек в мире, у которого есть ты. Желаю, чтобы мне повезло хоть наполовину❤; Мужик, ты можешь помочь мне найти пульс? ❤; Удивительно🌟; Великолепно ❤️; Красиво. Прекрасно выглядит там Эмили 👌; Выпадение волос через 3-4 месяца после родов - это, по-видимому, явление; Умные слова сладкие такие. Как только ребенок выйдет на свет и вы прекратите кормить грудью, волосы выпадут!».

Как видно, даже в простой майке и черном белье девушка выглядит роскошно и привлекательно. Что неудивительно, ведь ей очень повезло с наследственностью – свою фигуру девушка унаследовала от такой же стройной матери. А вот экзотическая внешность девушки вынуждает ее использовать минимум макияжа, ведь большинство теней и помад ей просто не идут.

Для того, чтобы быть в форме, девушка не увлекается спортом, однако ходит на массажи, избавляется от целлюлита и питается дома, стараясь готовить самостоятельно.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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