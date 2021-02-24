Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, зважилася на кардинальну зміну іміджу

Скандально відома модель Олена Омович звикла до підвищеної уваги користувачів мережі Instagram. Оскільки дівчина не приховує того, що робила пластику і відкрито говорить про себе, а також відповідає на критику досить жорстко, її нерідко намагаються висміяти в Instagram.

Модель це не лякає, і вона епатує публіку кожен раз під час появи на прогулянці або модній зйомці. Цього разу дівчина вирішила показати, що після відпустки вона вирішила змінити імідж.

Тепер пекуча брюнетка перетворилася в небезпечну блондинку з золотими локонами по пояс. Не відомо, вибрала для нового іміджу дівчина перуку або ж наростила і перефарбувала волосся. Сама Олена коментарів не дає, проте в новому образі вона вперше з'явилася на черговій фотосесії, займаючись рекламою нових нарядів.

Струнка фігура дівчини, засмагла шкіра і нова зачіска створили для дівчини вельми оригінальний образ в цілому.

На фан-акаунтах також підтримують модель і показують її кращі кадри, а також домашні Селфі. На одному з таких Олена позувала лише в одній червоній білизні з мережив і позуючи прямо в білосніжному ліжку. Ось що пишуть в мережі:

"Невже ще комусь цікаві такі молодички? 🤣 навіть не зніяковіла; ого, прогнулася; задовбав фотошоп Відписка; така худа дівчина, просто нереально; давно в лікарні була?; мені подобається ваш нескромний вигляд в білизні; здається ви ніколи не ніяковієте; Покажи свої фотки до того як ти все вставила і стала дівчиною-трансформером; Ух які 😍 красиві місця! Красива фотографія, ти краще за всіх😁" »