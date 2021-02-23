Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, любить показувати модні наряди

Гюль почала займатися рекламою одягу відносно недавно, тому в мережі вона тільки набирає популярність. Дівчина при цьому намагається робити акцент саме на пишну фігуру, і показує, як виглядає в таких сміливих нарядах у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, особливість образів Бахарі в тому, що вона не рекламує надмірно відверті сукні. Дівчина підбирає максимально елегантні вбрання, завдяки яким виробиться зона її декольте, але не більше.

Смуглоліцая брюнетка також підкреслює пухкі губи і карие очі за допомогою вечірніх макіяжів з блискітками. Цього разу Гюль засвітилася в рожевому ніжному платті з вирізом під грудьми і порадувала образом Барбі, адже стала схожа на ляльку після зміни образу.

До цього Бахарі вирішила надіти червону сукню з одними мереживами у верхній частині вбрання.Причому через її пишного бюста і досить виразних стегон відразу видно всі її переваги. Тонка тканина ледь прикрила модель, проте її саму це нітрохи не збентежило.

"Отримай це, дівчинка. Така красива💖; красива крихітка 😍 як солодка вата; Абсолютно чудова, Моя прекрасна королева; Вау, так приголомшливо, красиво, так дуже, дуже жарко; так добре виглядають на тобі такі сукні!!; чудова краса 👃; як прекрасно...; Абсолютна богиня 😍❤️; Перська цариця".

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