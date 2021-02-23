Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", насилу прикрила форми в чорній білизні

Модель займається рекламою білизни і купальників вже кілька років. Спочатку, ще під час того, як Демі тільки вчилася, вона сильно комплексувала через неправильні модельні форми і твердо вирішила морити себе голодом, щоб схуднути і уникнути насмішок з боку однолітків.

Лише після того, як Роуз відправили на лікування і вона позбулася комплексів, дівчина вирішила стати альтернативною моделлю. Так як для цього не довелося худнути, Демі стала з гордістю рекламувати дизайнерську білизну і показувати шостий розмір бюста без найменшої скутості.

Як видно на кадрах, представлених в розділі Сторі, дівчині і правда є що показати. У чорній білизні на гумці брюнетка покрутилася перед камерою. І якщо раніше вона так робити не могла через комплекси, то тепер вважає себе не гірше супермоделей.

Раніше перед камерою Роуз з'явилася в наряді, який було видно лише частково і зверху. Відкрита зона декольте і сам наряд без бретелей вдало підкреслив привабливість знаменитості і її розкішні форми, які вона не стала ховати під шаром одягу.

"😂 ніби в лаві знаходиться; чудово❤️; не будемо брехати, скільки разів фотограф бачив її ... неважливо; така красива ❤️; одиночна банда; треба було зробити другий знімок трохи нижче 😓; чарівно🌻 🐶 🌻; повна картинка, будь ласка; так красиво😍; ефектна і чуттєва mami ricaaaa❤; обидва прекрасні!; Чергова бомба".

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