Знаменита модель Емілі Ратаковскі завжди виглядала розкішно навіть в домашньому вбранні і одній білизні

Емілі Ратаковскі вважається однією з найпопулярніших і затребуваних моделей. Зараз дівчина припинила зніматися через те, що чекає дитину і первістка вона побачить зовсім скоро, так як знаходиться на останніх термінах вагітності. Тим часом фанати пропонують згадати, якою була модель до свого становища.

Як видно, навіть в простій майці і чорній білизні дівчина виглядає розкішно і привабливо. Що не дивно, адже їй дуже пощастило зі спадковістю – свою фігуру дівчина успадкувала від такої ж стрункої матері. А ось екзотична зовнішність дівчини змушує її використовувати мінімум макіяжу, адже більшість тіней і помад їй просто не йдуть.

Для того, щоб бути в формі, дівчина не захоплюється спортом, проте ходить на масажі, позбавляється від целюліту і харчується вдома, намагаючись готувати самостійно.

Варто відзначити, що на більшості знімків добре видно, що дівчина звикла показувати природну красу. Ратаковскі боїться зіпсувати волосся, тому не тільки не фарбує їх, але ще і не робить укладку, також вона не любить макіяж.

Фанати зірки публікують її архівні знімки на сторінках Instagram. Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував бюст молодої красуні.

"Занадто багато, жінка😍", "дитинко, ти абсолютно смачненький, ммммм, милий", "Воу, легше", "Божественна", "Вау, так жарко"," Боже мій, відмінна поза"," дівчинка-пожежа", " і, звичайно ж, будь-яка фотографія з Емілі буде відмінною!", "Ти дійсно чудова", - пишуть шанувальники

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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