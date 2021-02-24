Знаменитая модель Эмили Ратаковски всегда выглядела роскошно даже в домашнем наряде и одном белье

Эмили Ратаковски считается одной из самых популярных и востребованных моделей. Сейчас девушка прекратила сниматься из-за того, что ждет ребенка и первенца она увидит совсем скоро, так как находится на последних сроках беременности. Тем временем фанаты предлагают вспомнить, какой была модель до своего положения.

Как видно, даже в простой майке и черном белье девушка выглядит роскошно и привлекательно. Что неудивительно, ведь ей очень повезло с наследственностью – свою фигуру девушка унаследовала от такой же стройной матери. А вот экзотическая внешность девушки вынуждает ее использовать минимум макияжа, ведь большинство теней и помад ей просто не идут.

Для того, чтобы быть в форме, девушка не увлекается спортом, однако ходит на массажи, избавляется от целлюлита и питается дома, стараясь готовить самостоятельно.

Стоит отметить, что на большинстве снимков хорошо видно, что девушка привыкла показывать естественную красоту. Ратаковски боится испортить волосы, поэтому не только не красит их, но еще и не делает укладку, также она не любит макияж.

Фанаты звезды публикуют ее архивные снимки на страницах Instagram. Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал бюст молодой красотки.

"Слишком много, женщина😍", "Детка, ты абсолютно вкусненький, ммммм, милый", "Воу, полегче", "Божественная", "Вау, так жарко", "Боже мой, отличная поза", "Девочка-пожар", "И, конечно же, любая фотография с Эмили будет отличной!", "Ты действительно восхитительная", - пишут поклонники

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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