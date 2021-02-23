Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала фігуру в модній сукні

Популярна модель, яка звикла до компліментів і уваги, не боїться показати себе з різних сторін, так як впевнена, що виглядає ідеально. Анастасія займається моделінгом досить давно, тому не бентежиться перед камерами і не приховує своє тіло.

Найчастіше дівчина рекламує купальники і білизну, тому в її профілі багато таких пікантних знімків. Навіть у повсякденному житті Квітко робить акцент на зовнішності і формах. Наприклад, надівши персикове плаття, дівчина змогла здивувати мережу завдяки бюсту шостого розміру.

Вона покрутилася перед камерою і стала напівбоком, щоб продемонструвати відразу і сідниці, обтягнуті персиковою тканиною. Примітно, що Анастасія при низькому зростанні важить більше 70 кг і відмовляється сидіти на дієтах, запевняючи, що їй добре і так.

Також Квітко сама показала, як позує, приймаючи різні пози, демонтруючи свої знамениті форми у всій красі. Користувачам мережі вона запропонувала вибрати найкраще з фото і написати про це в коментарях.

"Так жарко", "Ти виглядаєш приголомшливо на всіх трьох", " найбажаніша жінка на планеті😍", " найгарячіша жінка світу! Браво! ❤ ️ ❤ ️ 🔥 🔥 ; Ого, розмірчик👏 👏", " красивий ангел в білому❤", " блін ... ти все виставляєш напоказ", "Ось де ідеал".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою " Кім " у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.