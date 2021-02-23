Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, показала себе на прогулянці в Києві

На фото Міла позує в червоному вбранні на блискавці, яку дівчина розстебнула, утворивши пристойне декольте. Зверху Кузнєцова накинула шубку, а під підборіддям можна побачити маску або шарф. Модель в такому вигляді гуляла по Києву і вирішила розповісти фанатам про погоду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коротко про погоду в Києві. Сонечко, загалом, все по літньому. Гарний настрій, чого і Вам бажаю", - розповіла красуня в ролику, який опублікувала в сторіс Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Прекрасна богиня", "тобі дуже до лиця сукні червоного кольору", "як завжди красиво і чарівно", "яка щаслива, посмішка зводить з розуму", "дуже красива і карколомна, кайф для очей", "Від такого у мене тріпоче...".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова захопила соковитими кадрами.

Так, модель похвалилася відпочинком в колоритному готельно-ресторанному комплексі під Києвом. Дівчина розповіла про залу з величезним каміном та інших місцевих "пам'ятках", встигнувши при цьому пофотографуватися в просторих коридорах і навіть в душі, заглянувши в лазню.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром вивалила непристойне декольте прямо в ресторані

А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова без сорому вивалила бюст 15-го розміру в ресторані

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром влаштувала спекотний вечір, посвітивши формами в мереживах



