Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, показала себе на прогулянці в Києві
На фото Міла позує в червоному вбранні на блискавці, яку дівчина розстебнула, утворивши пристойне декольте. Зверху Кузнєцова накинула шубку, а під підборіддям можна побачити маску або шарф. Модель в такому вигляді гуляла по Києву і вирішила розповісти фанатам про погоду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Коротко про погоду в Києві. Сонечко, загалом, все по літньому. Гарний настрій, чого і Вам бажаю", - розповіла красуня в ролику, який опублікувала в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова захопила соковитими кадрами.
Так, модель похвалилася відпочинком в колоритному готельно-ресторанному комплексі під Києвом. Дівчина розповіла про залу з величезним каміном та інших місцевих "пам'ятках", встигнувши при цьому пофотографуватися в просторих коридорах і навіть в душі, заглянувши в лазню.
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром вивалила непристойне декольте прямо в ресторані
А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова без сорому вивалила бюст 15-го розміру в ресторані
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром влаштувала спекотний вечір, посвітивши формами в мереживах