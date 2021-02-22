Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вразила розмірами бюста в нескромному декольте

Артистка спокушає своїх шанувальників, як може, повідомляє Politeka.net. В одному з останніх сторіс модель з'явилася в червоній сукні зі сміливим декольте.

Судячи з усього, красуня вирішила згадати свій образ до вагітності. Про це свідчить дата в сторі: "21 лютого 2020 рік".

Красуня одягла коротке плаття-піджак, яке носиться без штанів і ледь щось прикривало. Золоті ґудзики на вбранні додавали образу акценту.

З великого декольте ледь не вистрибував бюст. Не менше приковували до себе погляди стрункі ніжки в босоніжках.

Ратаковськи розпустила волосся, і зробила макіяж з акцентом на великі очі і пухкі губи. Вона посміхалася - Таку не забути!

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вже кілька років перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Пара одружилася після декількох тижнів відносин.

Зараз модель знаходиться на останніх місяцях вагітності. В одному з інтерв'ю Емілі розповіла, що не хоче нав'язувати майбутній дитині гендерні стереотипи.

Зірка хоче бути прогресивною мамою і навіть сама не хотіла знати стать майбутнього малюка.

Раніше модель мріяла про дівчинку, але після роботи з психотерапевтом зірка зробила певні висновки. Так, на думку експерта, багато жінок мріють народити дочку, оскільки хочуть виправити свої помилки через виховання «міні-версії себе».

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