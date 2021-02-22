Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила размерами бюста в нескромном декольте

Артистка соблазняет своих поклонников, как может, сообщает Politeka.net. В одном из последних сторис модель появилась в красном платье со смелым декольте.

Судя по всему, красотка решила вспомнить свой образ до беременности. Об этом свидетельствует дата в стори: "21 февраля 2020 год".

Красотка надела короткое платье-пиджак, которое носится без штанов и едва ли что-то прикрывало. Золотые пуговицы на наряде прибавляли образу акцента.

Из большого декольте едва ли не выпрыгивал бюст. Не меньше приковывали к себе взгляды стройные ножки в босоножках.

Ратаковски распустила волосы, и сделала макияж с акцентом на большие глаза и пухлые губы. Она улыбалась - такую не забыть!

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Эмили Ратаковски уже несколько лет состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась после нескольких недель отношений.

Сейчас модель находится на последних месяцах беременности. В одном из интервью Эмили рассказала, что не хочет навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы.

Звезда хочет быть прогрессивной мамой и даже сама не хотела знать пол будущего малыша.

Ранее модель мечтала о девочке, но после работы с психотерапевтом звезда сделала определенные выводы. Так, по мнению эксперта, многие женщины мечтают родить дочь, поскольку хотят исправить свои ошибки через воспитание «мини-версии себя».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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