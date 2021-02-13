Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва поділилася кадрами свого шикарного відпочинку в Буковелі

Зірка обожнює радувати своїх шанувальників знімками в купальниках, пише Politeka.net. Цього разу артистка позувала в одному з купальних нарядів під час відпочинку в готелі.

Співачка одягла обтягуючий купальник леопардового забарвлення. Тканина натягнулася на тілі і підкреслила всі його переваги - пишні груди і тонку талію.

Красуня встала на носочки, зробивши силует витягнутим. На голові у артистки був рушник після недавнього купання. Даша в такому вигляді позувала на тлі вікна, за яким відкривався неймовірний вид на засніжену вулицю.

"Пан водій каже, що готель непоганий, спа, басейн і маленький "хамон". У ролі хамона, хай буду я!",- підписала кадр спокусниця.

В іншому кадрі зірка вже милувалася краєвидами за вікном під час сутінок. Цього разу Даша показала себе зі спини. Модель виставила назад пружні сідниці і блиснула оголеною спинкою в вирізі купальника.

Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року у простій робітничій родині.

З дитинства майбутня зірка займалася творчістю: ходила в гурток рукоділля, талановито малювала і танцювала, багато років займалася спортивною акробатикою, захоплювалася музикою.

Після школи Даша вступила на режисерський факультет Дніпропетровського училища культури і навіть потрапила на "Фабрику зірок".

Нагадаємо, що розкута Астаф'єва з насолодою посвітила своїм " багатством "в декольте:"Божевільна красуня".

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