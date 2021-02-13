Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась кадрами своего шикарного отдыха в Буковеле
Звезда обожает радовать своих поклонников снимками в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз артистка позировала в одном из купальных нарядов во время отдыха в отеле.
Певица надела обтягивающий купальник леопардовой расцветки. Ткань натянулась на теле и подчеркнула все его достоинства - пышную грудь и тонкую талию.
Красотка встала на носочки, сделав силуэт вытянутее. На голове у артистки было полотенце после недавнего купания. Даша в таком виде позировала на фоне окна, за которым открывался невероятный вид на заснеженную улицу.
"Господин Водитель говорит, что отель неплохой, спа, бассейн и маленький "хамон". В роле хамона, пусть буду я!", - подписала кадр искусительница.
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В другом кадре звезда уже любовалась видами за окном во время сумрака. В этот раз Даша показала себя со спины. Модель выставила назад упругие ягодицы и блеснула обнаженной спинкой в вырезе купальника.
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Ранее мы писали, что Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года в простой рабочей семье.
С детства будущая звезда занималась творчеством: ходила в кружок рукоделия, талантливо рисовала и танцевала, много лет занималась спортивной акробатикой, увлекалась музыкой.
После школы Даша поступила на режиссерский факультет Днепропетровского училища культуры и даже попала на "Фабрику звезд".
Напомним, что раскованная Астафьева с наслаждением посветила своим "богатством" в декольте: "Безумная красотка".
Как сообщала Politeka, томная Даша Астафьева откровенно рассказала о любви к женщинам, удивив образом: "Никогда не устаю...".
Также Politeka писала, что фигуристая Астафьева разгорячила кадрами в пикантных боди и совсем без одежды: "Топи баньку...".