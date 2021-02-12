Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла незвичайне вбрання для походу в ресторан

Дівчина прославилася за допомогою рекламних фото для магазинів одягу досить швидко, тому в Instagram Гюль стала викладати набагато більше фото, ніж раніше. Зокрема, дівчина публікує лише ті кадри, які демонструють її фігуру у всій красі.

На фан-акаунті з'явився один з таких кадрів. Відправившись в ресторан, Бахарі вирішила надіти червону сукню з одними мереживами у верхній частині наряду.

Причому через її пишного бюста і досить виразних стегон відразу видно всі її переваги. Тонка тканина ледь прикрила модель, проте її саму це нітрохи не збентежило.

"Отримай це, дівчинка. Така красива💖; красивий малюк 😍; Абсолютно чудова, Моя прекрасна королева; Вау, так приголомшливо, красиво, так дуже, дуже жарко; так добре виглядають на тобі такі сукні!!; чудова краса 👃; як прекрасно...; Абсолютна богиня 😍❤️; Перська цариця".

До цього дівчина не позувала в сукні або костюмі. Бахарі одягла мереживний комплект з підв'язками і показала досить пишні форми без збентеження. Вся справа в тому, що з початку своєї кар'єри модель набрала кілька десятків кілограм і тепер вона виглядає зовсім інакше, ніж раніше.

Саму дівчину це не бентежить і в смарагдових мереживах вона постаралася підкреслити найкраще.

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