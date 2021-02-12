Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, змінила образ і з'явилася перед камерами в зухвалому вбранні

Популярна модель з примітною зовнішністю кожен день отримує кілька сотень неоднозначних відгуків в свою сторону. Так як дівчина зробила пластику бюста і сідниць, а також змінила форму носа, зробила вилиці і збільшила губи, вона постійно піддається грубим відгуками на адресу фото, які публікує в Instagram.

Олена не приховує тих маніпуляцій, які проводила зі своїм тілом – не один раз вона розповідала про пірсинг в інтимному місці, про відвідування солярію і косметолога, а також плани на майбутнє перетворення. Також через те, що дівчина досить різко реагує на негатив, кількість обговорень не вщухає.

Однак, як видно на знімках, моделі є що показати і чим здивувати. У вбранні з еко-шкіри Олена підкреслила свої форми улюбленим способом і змогла вигідно акцентувати увагу на стрункій фігурі.

Не секрет, що засмагла дівчина з пухкими губами любить виставляти напоказ переважно свій бюст навіть на зйомці. Вся справа в тому, що бюст Олени був не просто збільшений, а зроблений з нульового до шостого розміру, і тепер вона не збирається його ховати.

Ось як реагують під пікантними Олени користувачі:

"Шикарна 👌; який ангел; чудово 😍; чудова і смілива красуня😭; вид для всіх, нічого не приховала👍; Клаааассс !!!; Королева вже не та; розкішно 🔥; Красивий ангел; Олена який у вас зріст / вага?; Красиво ♥ ️; ти будеш моїм ангелом; Вау приголомшливо; красива жінка; вогонь пожежа 🔥; красива; ти найкрасивіший ангел, дитинко!; Ангел 😍 або Демон 🔥 - кращий вигляд! Спасибі!».

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури