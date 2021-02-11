Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала форми в одній нижній білизні
Знаменитість порадувала формами в одній спокусливій білизні біля дзеркала, передає Politeka.net.
У зовсім юні роки майбутня знаменитість соромилася своїх форм і намагалася схуднути, але попрацювавши над собою з фахівцями, Демі полюбила себе і в підсумку закохала в себе мільйони людей.
Зараз на сторінку моделі підписані 15,9 млн осіб, яких вона регулярно балує новими та архівними постами.
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Цього разу зірка опублікувала фото річної давності. Спокусниця позувала біля дзеркала в малесеньких трусиках. Тонке мереживо обтягнуло тіло, підстрибнувши на стегнах. А ниточка білизни між сідницями надавала образу пікантності. Пружна п'ята точка спокушала своїм виглядом.
Ліфчик натягнувся на грудях, впившись резинками в плечі.
Тонка талія і плоский живіт, а також пружні ніжки, виглядають не менш притягуюче.
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Модель дивилася в камеру з-під пишних вій, відкривши губи.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.
Зазначимо, Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в Англії. У венах моделі тече кров латиноамериканських предків, яка з'єдналася з британською спадковістю, саме це пояснює її красу.
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