Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в новому образі

На фото Квітко позує в куртці, яку розстебнула, і стильних окулярах. Зірка сиділа в автомобілі, показуючи велике декольте, з якого прямо випирав бюст. Дівчина волосся залишила розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Кадр вийшов досить провокаційним і притягує погляди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Як красиво, дуже красиво", "Привіт, дорога", "прекрасна принцеса", "ти красива дівчинка", "Топ-кішка спокуслива, дивовижно красива жінка", "у тебе занадто багато стилю", "Прекрасна шикарна Принцеса Анастасія тебе любить", "тобі подобається куштувати мед на губах"," Люблю ці соковиті губи чудової богині", " Ого! Ніцца! Шалено красива! Гарячої! Дуже красиво".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко вражає своєю фігурою.

Анастасія одягла майку, яку заправила в джинси з рваними розрізами на стегнах. Причому тонкі лямки з непристойним декольте ледь можна назвати пристойними – настільки відкритим виявився наряд Квітко.

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