Співачка і актриса Дженніфер Лопес викликала фурор мегаспокусливим фото

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одному зі своїх розкішних образів для глянцю.

Так, Дженніфер сміливо проміняла сукню на "сіточку" з блискітками. Артистка обмоталася в напівпрозору тканину, виділивши тонку шию і витончене декольте. Крім того, у неї на руках були мітенки, а на голові шапочка з цього ж матеріалу.

Боса Лопес розташувалася на підлозі, млосно зігнувши ніжки й обхопивши рукою щиколотки. Зірка відкрила ротик і подивилася вниз. Одночасно пристрасний і ніжний образ звів користувачів з розуму, про що вони поспішили повідомити в коментарях:

"Боже мій 🔥"

"Уффффф, твоє тіло..."

"Ваша краса тільки терзає моє серце! 🤧"

"Ти справжній ангел" ️

"У мене немає слів, щоб описати тебе 😍"

"Сестра, тобі 50 років?"

"Не старієш, дівчинка"

"Божевільні фільтри. Вона навіть не схожа на людину"

Раніше Лопес ділилася з фанатами секретами молодості. У артистки є, чому повчитися, адже, здається, що час над нею непідвладний.

Залишатися підтягнутою незалежно від періодичних чит-милів, їй допомагає справжня одержимість спортом. Лопес не перестає займатися навіть у власний день народження. "Іноді, після насиченого дня або робочого дня, що переходить в ніч, мені хочеться пропустити тренування, але я кажу собі: просто встань і йди в спортзал, це займе всього лише годину", — ділилася Лопес в одному з інтерв'ю. А відновитися після посилених тренувань їй допомагають фрукти й овочі, а також відпочинок з дітьми.

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