Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор мегасоблазнительным фото

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одном из своих роскошных образов для глянца.

Так, Дженнифер смело променяла платье на "сеточку" с блестками. Артистка обмоталась в полупрозрачную ткань, выделив тонкую шею и изящное декольте. Кроме того, у нее на руках были митенки, а на голове шапочка из этого же материала.

Босая Лопес расположилась на полу, томно согнув ножки и обхватив рукой лодыжки. Звезда приоткрыла ротик и посмотрела вниз. Одновременно страстный и нежный образ свел пользователей с ума, о чем они поспешили уведомить в комментариях:

"Боже мой 🔥"

"Уффффф, твое тело..."

"Ваша красота только терзает мое сердце! 🤧"

"Ты настоящий ангел" ️

"У меня нет слов, чтобы описать тебя😍"

"Сестра, тебе 50 лет?"

"Не стареешь, девочка"

"Сумасшедшие фильтры. Она даже не похожа на человека"

Ранее Лопес делилась с фанатами секретами молодости. У артистки есть, чему поучиться, ведь, кажется, что время над ней неподвластно.

Оставаться подтянутой независимо от периодических чит-милов, ей помогает настоящая одержимость спортом. Лопес не перестает заниматься даже в собственный день рождения. «Иногда, после насыщенного дня или рабочего дня, переходящего в ночь, мне хочется пропустить тренировку, но я говорю себе: просто встань и иди в спортзал, это займет всего лишь час», — делилась Лопес в одном из интервью. А восстановиться после усиленных тренировок ей помогают перекусы фруктами и овощами и отдых с детьми.

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