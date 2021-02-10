Починаюча модель Діва Кассель взяла участь у модній фотосесії, де повністю змінила імідж

Молода красуня, якій виповнилося всього 16 років вже стала просувати свою кар'єру моделі. Молодша дочка зірки Моніки Беллуччі і Венсана Касселя стала обличчям рекламної кампанії нового аромату від італійського будинку моди Dolce & Gabbana.

Кадри з дівчиною, що позує відразу в декількох провокаційних нарядах, не залишили нікого байдужими, адже юна модель не тільки дуже схожа на свою маму – легендарну модель, але ще і перевершує багатьох інших моделей своєю сяючою красою.

Відзначимо, що на фотосесії батьки дівчинки також були присутні. Кучеряве волосся Діви на показаних фото розпущене, а на обличчі помітний легкий макіяж. Скромні і стильні вбрання підкреслили також і фігуру Кассель-молодшої.

"Гарна ягода🍐; чудова модель росте, мама бережися😍; Белліссіма 😘; також принцеса 🙌; спасибі, мила; як завжди красиво🥰 🥰 🤩 🇫 🇷 ✌; ❤ ️ чертовски красиво; ти теж моя любов; ви входите в небезпечну зону, Подумайте про це, черрі!; Як завжди красиво 😍; в хештегу написано Вінсент Кассель, завжди думала, що він Венсан».

Похвалити дочку вирішила і зіркова мама, яка показала фото з обкладинки у себе на сторінці в Instagram.

"Ще одна прекрасна зйомка моєї Діви" - підписала кадр Моніка.

Варто відзначити, що молода дівчина вже працює з модельним агентством, де також перебуває її мама. На обкладинці Діва позує в наряді з нової колекції модного будинку Прада. Варто відзначити, що діва вже рекламувала і інші популярні бренди.

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