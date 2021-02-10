Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, вирішила показати справжню себе

Нещодавно дівчина заявила: їй так сподобалося на відпочинку в Єгипті, що вона має намір провести там час до тих пір, поки вдома не настане тепло і повернеться вона, швидше за все, аж навесні. Тому, не бажаючи втрачати час, Альона почала проводити відпочинок досить насичено і яскраво.

Дівчина відвідує екскурсії, відпочиває в ресторанах, загоряє і ігнорує критику в мережі. Так як модель досить худа і її статура дивує кожен раз користувачів мережі, вона намагається не звертати уваги на їх слова. На думку моделі, вона виглядає чудово і її імпланти в бюсті і сідницях стосуються тільки її, тому ніхто не може її судити.

На нових фото дівчина також не побоялася показати справжню себе в той самий момент, коли запланована зйомка не відбулася – поламався штатив і Олена з перекошеним обличчям і розчаруванням випадково відобразила невдалий момент на камеру.

На фан-акаунтах також підтримують модель і показують її кращі кадри, а також домашні Селфі. На одному з таких Олена позувала лише в одній червоній білизні з мережив і позуючи прямо в білосніжному ліжку. Ось що пишуть в мережі:

"Невже ще комусь цікаві такі молодички? 🤣 навіть не зніяковіла; задовбав фотошоп Відписка; така худа дівчина, просто нереально; давно в лікарні була?; мені подобається ваш нескромний вигляд в білизні; здається ви ніколи не ніяковієте; Покажи свої фотки до того як ти все вставила і стала трансформером; Ух які 😍 красиві місця! Красива фотографія, ти краще за всіх😁" »