Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала сміливий образ у вільних джинсах і майці
Дівчина вчиться в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку. Вона любить робити яскраві фото, бере участь в різних фотосесіях і нерідко розповідає про себе. Так як Софія любить підтримувати фігуру у формі, вона також часто записує відео з тренувань.
Цього разу струнка красуня захопила простим і вдалим чином під час вуличної фотосесії. У ній Євдокименко позувала в одних джинсах зі спеціальними накладками-імітацією комбінезона, а також у білій майці без рукавів. Світлі локони, мінімум макіяжу і прикрас зробили образ Софії ще більш світлим.
Фанати відразу захопилися цибулею дівчини і запитали, з ким би вона хотіла співпрацювати наступного разу.
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Також раніше красуня постала в загадковому образі в приглушеним світлом, чому знімок вийшов досить інтимним. Внучка Ротару розпустила світле волосся і дивилася вперед.
Плечі моделі були ніжними і оголені. Шкіра виглядала рівною і навіть, можна сказати, сяяла при світлі.
За 40 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів.
"Ваааау", " о, боже мій 😍 🔥 ти богиня ❤ ️❤️ Фото провокація❤️"," чудово", " вона поліпшила свій французький там👀", " ❤ ️ 🔥 🔥 добрий вечір дорога моя!",- написали користувачі Мережі.
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