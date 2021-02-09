Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала смелый образ в свободных джинсах и майке

Девушка учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Она любит делать яркие фото, принимает участие в различных фотосессиях и нередко рассказывает о себе. Так как София любит поддерживать фигуру в форме, она также часто записывает видео с тренировок.

В этот раз стройная красавица восхитила простым и удачным образом во время уличной фотосессии. В ней Евдокименко позировала в одних джинсах со специальными накладками- имитацией комбинезона, а также в белой майке без рукавов. Светлые локоны, минимум макияжа и украшений сделали образ Софии еще более светлым.

Фанаты сразу восхитились луком девушки и спросили, с кем бы она хотела сотрудничать в следующий раз.

Также ранее красотка предстала в загадочном образе в приглушенным светом, отчего снимок вышел довольно интимным. Внучка Ротару распустила светлые волосы и смотрела вперед.

Плечи модели были нежными и оголены. Кожа выглядела ровной и даже, можно сказать, сияла при свете.

За 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.

"Ваааау", "О, боже мой 😍🔥 ТЫ БОГИНЯ❤️❤️ Фото провокация❤️", "Восхитительно", "она улучшила свой французский там 👀", "❤️🔥🔥 добрый вечер дорогая моя!", - написали пользователи сети.

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