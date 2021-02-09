Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала смелый образ в свободных джинсах и майке
Девушка учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Она любит делать яркие фото, принимает участие в различных фотосессиях и нередко рассказывает о себе. Так как София любит поддерживать фигуру в форме, она также часто записывает видео с тренировок.
В этот раз стройная красавица восхитила простым и удачным образом во время уличной фотосессии. В ней Евдокименко позировала в одних джинсах со специальными накладками- имитацией комбинезона, а также в белой майке без рукавов. Светлые локоны, минимум макияжа и украшений сделали образ Софии еще более светлым.
Фанаты сразу восхитились луком девушки и спросили, с кем бы она хотела сотрудничать в следующий раз.
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Также ранее красотка предстала в загадочном образе в приглушенным светом, отчего снимок вышел довольно интимным. Внучка Ротару распустила светлые волосы и смотрела вперед.
Плечи модели были нежными и оголены. Кожа выглядела ровной и даже, можно сказать, сияла при свете.
За 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.
"Ваааау", "О, боже мой 😍🔥 ТЫ БОГИНЯ❤️❤️ Фото провокация❤️", "Восхитительно", "она улучшила свой французский там 👀", "❤️🔥🔥 добрый вечер дорогая моя!", - написали пользователи сети.
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