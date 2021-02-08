Популярна українська співачка Тіна Кароль показала пікантне промо зі свого нового кліпу

Кілька годин тому Тіна Кароль вирішила оголосити за допомогою публікації невеликого промо-ролика про те, що випускає новий і чуттєвий кліп. Раніше зірка показувала один зі своїх образів, який буде помічений в кліпі в майбутньому. Цього разу повний промо-ролик викликав бурхливі обговорення.

Так, Кароль з'явилася перед камерами в досить сміливому і навіть злегка відвертому вбранні синього кольору з глибоким декольте і вирізами під бюстом. Синя троянда в руках і отттенок сукні ідеально гармоніювали між собою.

Її волосся було розпущене і акуратно укладене, причому макіяж був майже непомітним. У підписі до ролика Тіна Кароль повідомила, що прем'єра відбудеться 12 лютого.

"Почнемо зі "скандалу"? Прем'єра: 12/02», - написала артистка.

Фанати відразу відповіли:

"#sorrynotsorry але ситуація з Поляковою тут дуже в тему ( 🙊 😂 ); ікона!; дуже чекаємо!🤩 ; Офігеть, це буде нереально, дуже чекаємо❤️🔥; Ваааууууу💜 💙 мені вже подобається; нам скандалів вже достатньо за останні події 🥲 але ми в ожіданіііі😻; аввввв. 5 днів...Як дожити????? 🌋 ; Дуже гаряча🔥 🤤; "scandal" caused scandal today. 😅 ; Нічого собі, це розрив просто🤘 🤩; як тепер дочекатися шик шикарна наша ♥ ️ найкраща💋».

До цього Оля назвала Тіну " відомою плакальницею на похоронах». Фанати останньої влаштували Полякової прочуханку і їй нічого не залишалося, як порозумітися.

Варто відзначити, Тіна не відразу дала відповідь. Вже після того, як Оля записала відеозвернення з вибаченнями, співачка здивувала емоційним випадом.

"polyakovamusic ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити, життя заради сина! Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості споріднених душ! Моя ти принадність", - йдеться у зверненні Кароль.

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