Популярная украинская певица Тина Кароль показала пикантное промо из своего нового клипа

Несколько часов назад Тина Кароль решила объявить при помощи публикации небольшого промо-ролика о том, что выпускает новый и чувственный клип. Ранее звезда показывала один из своих образов, который будет замечен в клипе в будущем. В этот раз полный промо-ролик вызвал бурные обсуждения.

Так, Кароль появилась перед камерами в довольно смелом и даже слегка откровенном наряде синего цвета с глубоким декольте и вырезами под бюстом. Синяя роза в руках и отттенок платья идеально гармонировали между собой.

Ее волосы были распущены и аккуратно уложены, причем макияж был почти незаметным. В подписи к ролику Тина Кароль сообщила, что премьера состоится 12 февраля.

«Начнём со «Скандала»? Премьера: 12/02», - написала артистка.

Фанаты сразу ответили:

«#sorrynotsorry но ситуация с Поляковой тут очень в тему (🙊😂); икона!; очень ждем!🤩; Офигеть, это будет нереально, очень ждём❤️🔥; Ваааууууу💜💙 Мне уже нравится; нам скандалов уже достаточно за последние события 🥲 но мы в ожиданиииии 😻; Аввввв. 5 дней...как дожить????? 🌋; Очень горячая🔥🤤; “Scandal” caused scandal today. 😅; Ничего себе, это разрыв просто🤘🤩; Как теперь дождаться😍 Шикарная наша♥️ Самая лучшая💋».

До этого Оля назвала Тину «известной плакальщицей на похоронах». Фанаты последней устроили Поляковой взбучку и ей ничего не оставалось, как объясниться.

Стоит отметить, Тина не сразу дала ответ. Уже после того, как Оля записала видеообращение с извинениями, певица удивила эмоциональным выпадом.

"polyakovamusic ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить, жизнь ради сына! Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты прелесть", - говорится в обращении Кароль.

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