Актриса Ксенія Мішина і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт вирушили в романтичну подорож до Домінікани, радуючи шанувальників яскравими фото

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, яким звела з розуму не тільки Еллерта.

Ксенія постала в сірому бікіні та капелюшку, "осідлавши" пальму на пляжі. Дівчина спокусливо вигнулася, відстовбурчивши апетитну "п'яту точку".

У підписі актриса заявила про важливість відпочинку.

"Ооох, як же я люблю працювати! Але знаєте, що я люблю ще більше?! Звичайно - відпочивати! Який же це кайф прокидатися не по будильнику, а тому, що терміново захотілося фруктів🤪 йти просто куди очі дивляться, зупинятися у кожного красивого кущика і просто спостерігати! А як по-особливому, сумішшю солі і солодкістю вітру пахнуть дитячі верхівки... обожнюю, цей ні з чим не порівнянний запах", - не змогла приховати свого захоплення Мішина.

Олександр настільки вразився побаченим і заявленим Ксенією, що вирішив прокоментувати пост.

"Понюхай і мою верхівку... там і сіль, і вітер, і ананаса шматок, і крем для засмаги, і все інше, що потрапляє мені в руки...💚 ", - у своїй жартівливій манері написав Еллерт.

Користувачі також не пройшли повз, похваливши обранця "Холостячки", що, нарешті, він навчився красиво фотографувати.

"Це занадто шикарно 😍 Саша все-таки шалений фотограф💚"

"Нарешті Саша зробив гарне фото♥️"

"Написано так що аж до мурашок💯"

"Ви як пандочка на дереві 😁, така мила🔥"

"Та сама легендарна фотографія на пальмі. Просто фантастична"

Нагадаємо, розкішна Мішина роздяглася перед Еллертом, "холостячка" завелася: "Проси, що хочеш"

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