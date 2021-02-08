Какой же это кайф

Актриса Ксения Мишина и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт отправились в романтическое путешествие в Доминикану, радуя поклонников яркими фото

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым свела с ума не только Эллерта.

Ксения предстала в сером бикини и шляпке, "оседлав" пальму на пляже. Девушка соблазнительно выгнулась, оттопырив аппетитную "пятую точку".

В подписи актриса заявила о важности отдыха.

"Ооох, как же я люблю работать! Но знаете, что я люблю ещё больше?! Конечно — отдыхать! Какой же это кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов🤪 идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки... обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах", - не смогла скрыть своего восторга Мишина.

Александр настолько впечатлился увиденным и заявленным Ксенией, что решил прокомментировать пост.

"Понюхай и мою макушку... там и соль, и ветер, и ананаса кусок, и крем для загара, и всё остальное, что попадает мне в руки...💚", - в своей шуточной манере написал Эллерт.

Пользователи также не прошли мимо, похвалив избранника "Холостячки", что, наконец, он научился красиво фотографировать.

"Это слишком шикарно 😍 Саша всё-таки неистовый фотограф💚"

"Наконец-то Саша сделал хорошее фото♥️"

"Написано так что аж до мурашек💯"

"Вы как пандочка на дереве 😁, такая милая🔥"

"Та самая легендарная фотография на пальме. Просто фантастическая"

Напомним, роскошная Мишина разделась перед Эллертом, "холостячка" завелась: "Проси, что хочешь"

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