Актриса Ксения Мишина и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт отправились в романтическое путешествие в Доминикану, радуя поклонников яркими фото
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым свела с ума не только Эллерта.
Ксения предстала в сером бикини и шляпке, "оседлав" пальму на пляже. Девушка соблазнительно выгнулась, оттопырив аппетитную "пятую точку".
В подписи актриса заявила о важности отдыха.
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"Ооох, как же я люблю работать! Но знаете, что я люблю ещё больше?! Конечно — отдыхать! Какой же это кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов🤪 идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки... обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах", - не смогла скрыть своего восторга Мишина.
Александр настолько впечатлился увиденным и заявленным Ксенией, что решил прокомментировать пост.
"Понюхай и мою макушку... там и соль, и ветер, и ананаса кусок, и крем для загара, и всё остальное, что попадает мне в руки...💚", - в своей шуточной манере написал Эллерт.
Пользователи также не прошли мимо, похвалив избранника "Холостячки", что, наконец, он научился красиво фотографировать.
"Это слишком шикарно 😍 Саша всё-таки неистовый фотограф💚"
"Наконец-то Саша сделал хорошее фото♥️"
"Написано так что аж до мурашек💯"
"Вы как пандочка на дереве 😁, такая милая🔥"
"Та самая легендарная фотография на пальме. Просто фантастическая"
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