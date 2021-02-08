Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес підкорила образами на сцені
Артистка для своїх виступів вибирає найсміливіші вбрання, передає Politeka.net. Кожен концерт красуні - це пекуча вистава.
Цього разу шанувальники опублікували фото артистки, показавши одні з найвідвертіших луків.
Джей Ло на першому фото позувала в блискучому боді з декольте до пупка. Груди без білизни показувалася в вирізі, притягуючи погляд.
Поясок підкреслив тонку талію, а крій наряду оголив пружні сідниці в сітчастих колготках. Зірка відставила стегно, підкресливши тим самим ідеальний вигин тіла.
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Пишна зачіска доповнила образ, як і макіяж з акцентом на очі.
В іншому кадрі запальна артистка позувала в срібному костюмі - топі й шортиках з бахромою. Красуня всіляко вигиналася, демонструючи пружні сідниці у всій красі.
Також зірка була у відвертих костюмах сяючих на світлі і в синьому боді, яке навряд чи щось прикривало.
Оскільки група тільки набирає популярність, пост зібрав мало лайків і коментарів.
"Іншої такої немає", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес слідує своєму фітнес-режиму, вкрай рідко пропускаючи тренування.
Крім того, зірка дотримується правильного харчування. Артистка не голодує, а дотримується плану харчування.
Так, в раціоні Джей Ло є багато продуктів, багатих білком, некрохмалистих овочів (капусти, огірків, болгарського перцю, цукіні). Крім того, співачка їсть корисні жири й складні вуглеводи.
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