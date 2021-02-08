Красуня показала все в деталях

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес підкорила образами на сцені

Артистка для своїх виступів вибирає найсміливіші вбрання, передає Politeka.net. Кожен концерт красуні - це пекуча вистава.

Цього разу шанувальники опублікували фото артистки, показавши одні з найвідвертіших луків.

Джей Ло на першому фото позувала в блискучому боді з декольте до пупка. Груди без білизни показувалася в вирізі, притягуючи погляд.

Поясок підкреслив тонку талію, а крій наряду оголив пружні сідниці в сітчастих колготках. Зірка відставила стегно, підкресливши тим самим ідеальний вигин тіла.

Пишна зачіска доповнила образ, як і макіяж з акцентом на очі.

В іншому кадрі запальна артистка позувала в срібному костюмі - топі й шортиках з бахромою. Красуня всіляко вигиналася, демонструючи пружні сідниці у всій красі.

Також зірка була у відвертих костюмах сяючих на світлі і в синьому боді, яке навряд чи щось прикривало.

Оскільки група тільки набирає популярність, пост зібрав мало лайків і коментарів.

"Іншої такої немає", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес слідує своєму фітнес-режиму, вкрай рідко пропускаючи тренування.

Крім того, зірка дотримується правильного харчування. Артистка не голодує, а дотримується плану харчування.

Так, в раціоні Джей Ло є багато продуктів, багатих білком, некрохмалистих овочів (капусти, огірків, болгарського перцю, цукіні). Крім того, співачка їсть корисні жири й складні вуглеводи.

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