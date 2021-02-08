Красотка показала все в деталях

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покорила образами на сцене

Артистка для своих выступлений выбирает самые смелые наряды, передает Politeka.net. Каждый концерт красотки - это обжигающее представление.

В этот раз поклонники опубликовали фото артистки, показав одни из самых откровенных луков.

Джей Ло на первом фото позировала в сверкающем боди с декольте до пупка. Грудь без белья показывалась в вырезе, притягивая взгляд.

Поясок подчеркнул тонкую талию, а крой наряда оголил упругие ягодицы в сетчатых колготках. Звезда отставила бедро, подчеркнув тем самым идеальный изгиб тела.

Пышная прическа дополнила образ, как и макияж с акцентом на глаза.

В другом кадре зажигательная артистка позировала в серебряном костюме - топе и шортиках с бахромой. Красотка всячески выгибалась, демонстрируя упругие ягодицы во всей красе.

Также звезда была в откровенных костюмах сияющих на свету и в синем боди, которое едва ли что-то прикрывало.

Поскольку группа только набирает популярность, пост собрал мало лайков и комментариев.

"Другой такой нет", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес следует своему фитнес-режиму, крайне редко пропуская тренировки.

Кроме того, звезда придерживается правильного питания. Артистка не голодает, а придерживается плана питания.

Так, в рационе Джей Ло есть много продуктов, богатых белком, некрахмалистых овощей (капусты, огурцов, болгарского перца, цукини). Кроме того, певица ест полезные жиры и сложные углеводы.

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