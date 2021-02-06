Популярна українська співачка Настя Каменських у новому образі підкорила шанувальників красою
Нове фото з'явилася на сторінці в Instagram знаменитості, передає Politeka.net
Так, на знімальному майданчику шоу "Маска", де виконавиця буде зірковим суддею, вона з'явилася в красивому вбранні, який підкреслив її схудлу фігуру і хвилюючі вигини.
Як видно, для зйомок Настя обрала сукню бірюзового кольору з асиметричним кроєм, з одного боку був об'ємний рукав. Незвичайне вбрання співачка доповнила відкритими босоніжками на високих підборах.
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З хвилястим укладанням і макіяжем зірка виглядала фантастично і заманливо.
"Згадую зйомки третього ефіру @maskaukrainetv і всю ту красу, яку сьогодні ви теж побачите і почуєте! 🎭
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Нові герої, нові пісні, нові загадки - буде дуже захоплююче! Смотрите дивіться вже о 21: 00 на @kanalukraina», - підписала знаменитість.
Фолловери неодмінно залишили масу захоплених коментарів під фото попдіви, зазначивши, що виглядає вона просто шикарно.
"Чарівна", "Справжня Жінка", "Обов'язково буду дивитися", "жінка-мрія", "дуже ефектна", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що як закоханий Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною, в Мережу злили відео:"зробити хр*нь".
Як повідомляла Politeka, Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських.
Також Politeka писала, що фігуриста Каменських в латексних лосинах показала свої " бутони "на морозі:"Oh my god яка красуня".