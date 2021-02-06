Популярная украинская певица Настя Каменских в новом образе покорила поклонников красотой

Новое фото появилась на странице в Инстаграм знаменитости, передает Politeka.net

Так, на съемочной площадке шоу "Маска", где исполнительница будет звездным судьей, она появилась в красивом наряде, который подчеркнул ее похудевшую фигуру и волнующие изгибы.

Как видно, для съемок Настя выбрала платье бирюзового цвета с ассиметричным кроем, с одной стороны имелся объемный рукав. Необычный наряд певица дополнила открытыми босоножками на высоком каблуке.

С волнистой укладкой и макияжем звезда выглядела фантастически и заманчиво.

«Вспоминаю съёмки третьего эфира @maskaukrainetv и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! 🎭

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Новые герои, новые песни, новые загадки - будет очень захватывающе! 🔥Смотрите уже в 21:00 на @kanalukraina», - подписала знаменитость.

Фолловеры непременно оставили массу восхищенных комментариев под фото попдивы, отметив, что выглядит она просто шикарно.

"Чарующая", "Настоящая женщина", "Обязательно буду смотреть", "Женщина-мечта", "Очень эффектная",- пишут в сети.

Напомним, что как влюбленный Потап уговорил Настю Каменских стать его женой, в Сеть слили видео: "Сделать хр*нь".

Как сообщала Politeka, Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских.

Также Politeka писала, что фигуристая Каменских в латексных лосинах показала свои "бутоны" на морозе: "Oh my god какая красотка".