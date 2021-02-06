Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала сміливі танці біля басейну
На кадрах зірка позувала в леопардовій накидці і купальнику, а образ доповнила окулярами. Волосся Міла залишила розпущеним, а парео вирішила спустити з плечей, щоб почати танець бюстом. Кузнєцова відразу прикувала погляди всіх відвідувачів Готелю, які були прямо "паралізовані" і знімали все на камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі,. але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Круто тобі відпочити, дорога і побільше нам фото давай", " виглядаєш незрівнянно. От би мені теж туди до сонечка", "клас, тобі йде, красива і позитивна"," ти і з такою чудова", " обожнюю волосся! Як завжди красиво", "та ти що яка мадама, дуже красива фотографія", "що це за принадність, ну ти як завжди на висоті, клас".
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Ми писали, що відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як «змінилася» на відпочинку.
Так, Кузнєцова опублікувала фото, на якому позує під відкритим небом у спокусливій майці. Бежевий наряд з тонкими лямками ледь утримує важкі груди красуні. На фото також можна помітити лямки від купальника моделі.
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