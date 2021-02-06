Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала сміливі танці біля басейну

На кадрах зірка позувала в леопардовій накидці і купальнику, а образ доповнила окулярами. Волосся Міла залишила розпущеним, а парео вирішила спустити з плечей, щоб почати танець бюстом. Кузнєцова відразу прикувала погляди всіх відвідувачів Готелю, які були прямо "паралізовані" і знімали все на камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі,. але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Круто тобі відпочити, дорога і побільше нам фото давай", " виглядаєш незрівнянно. От би мені теж туди до сонечка", "клас, тобі йде, красива і позитивна"," ти і з такою чудова", " обожнюю волосся! Як завжди красиво", "та ти що яка мадама, дуже красива фотографія", "що це за принадність, ну ти як завжди на висоті, клас".

Ми писали, що відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як «змінилася» на відпочинку.

Так, Кузнєцова опублікувала фото, на якому позує під відкритим небом у спокусливій майці. Бежевий наряд з тонкими лямками ледь утримує важкі груди красуні. На фото також можна помітити лямки від купальника моделі.

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