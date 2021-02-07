Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про бажання

На фото зірка була в топі, який припустила, і сорочці, яку підвезла на талії. Тетяна стояла біля мотузки, на якій висіла ще одна сорочка. Котова дивилася вниз, а волосся вирішила зібрати в хвостик. Модель доповнила образ стильними великими сережками, які красуня часто використовує для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли там вже літо і тепло? Хочеться роздягатися.

А яка погода в твоєму місті?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"У нас в місті вже весна, Танечка, в легких кофтинках ходимо", "Калінінград-15 відчувається як -30, при нашій вологості ((((як же хочеться тепла і на море, благо воно у нас поряд", "Відмінна ідея", "набридла зима і холоду , хочеться теж швидше теплюшко, літо і відпочинок", "ну у нас під 16° досить таки тепло) теж чекаю не дочекаюся початку літа", "я теж дуже хочу літо, сонце, тепло, море і відпочинок", "так і ходи голяка".

Повідомлялося, що відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", порадувала яскравим образом в міні.

Котова вбралася в яскраву блузу, яку відчинила і посвітила бюстом в рожевому ліфчику. Модель була також у фіолетовій спідничці з бахрамою, яка красиво колихалася від будь-якого руху стегнами.

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