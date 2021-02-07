Модель показала себе в пікантному образі

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян роздяглася повністю

Зірка любить грати з фантазіями фанатів, тому демонструє форми в найсміливіших образах, пише Politeka.net.

Цього разу модель блиснула принадами знявши з себе все. Це архівне фото було оприлюднено у фан-сторінці знаменитості.

Модель позувала у чорних туфлях на довгих підборах.

Кім притулилася до стіни, прикривши руками груди, а також піднявши ніжку, вона приховала найінтимніше.

Тіло виглядало ідеальним - шкіра була гладкою і сяяла на світлі.

Акуратна зачіска доповнила образ, як і блискуча сережка у вусі.

Модель підкреслила очі чорною підводкою, тому погляд став виразнішим.

Пост зібрав майже 1000 лайків за кілька годин. Група поки не користується популярністю, але при цьому користувачі мережі змогли залишити багато приємних повідомлень, присвячених чарівній Кім.

"Вау, ти шикарна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян стала популярною завдяки безлічі факторів, а особливо своїй фігурі.

Модель зробила кілька пластичних операцій, чому її форми придбали ту саму ідеальність.

Крім того, бізнесвумен займається спортом. Зокрема, Кім регулярно робить вправи з важкою вагою, піднімаючи штангу з землі до рівня стегон. Так прекрасно працює група м'язів спини і сідниць.

Зірка ненавидить берпі і застрибування на платформу, але робить їх все одно. Таким чином, зірка підтримує себе у формі, захоплюючи силою волі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому топі без білизни: "Блаженство".

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