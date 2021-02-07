Модель показала себя в пикантном образе

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян разделась полностью

Звезда любит играть с фантазиями фанатов, поэтому демонстрирует формы в самых смелых образах, пишет Politeka.net.

В этот раз модель сверкнула прелестями сняв с себя все. Это архивное фото было обнародовано в фан-страничке знаменитости.

Модель позировала в черных туфлях на длинных каблуках.

Ким прижалась к стене, прикрыв руками грудь, а также приподняв ножку, она скрыла самое интимное.

Тело выглядело идеальным - кожа была гладкой и сияла на свету.

Аккуратная прическа дополнила образ, как и сверкающая серьга в ухе.

Модель подчеркнула глаза черной подводкой, отчего взгляд стал выразительнее.

Пост собрал почти 1000 лайков за несколько часов. Группа пока не пользуется популярностью, но при этом пользователи сети смогли оставить много приятных сообщений, посвященных обворожительной Ким.

"Вау, ты шикарная", - написал один из фанатов.

Напомним, Ким Кардашьян стала популярной благодаря множествам факторам, а в особенности своей фигуре.

Модель сделала несколько пластических операций, отчего ее формы приобрели ту самую идеальность.

Кроме того, бизнесвумен занимается спортом. В частности, Ким регулярно делает упражнения с тяжелым весом, поднимая штангу с земли до уровня бедер. Так прекрасно работает группа мышц спины и ягодиц.

Звезда ненавидит берпи и запрыгивания на платформу, но делает их все равно. Таким образом, звезда поддерживает себя в форме, восхищая силой воли.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

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