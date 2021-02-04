Модель показала все, що любить

Зірка Victoria's Secret, модель Тоні Гаррн, яка деякий час зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, продемонструвала на собі стильні образи

Модель виглядає вражаюче, щоб не наділа, передає Politeka.net. Цього разу красуня вирішила продемонструвати форми в стильних нарядах, які підкреслили всі її достоїнства.

Спокусниця показала себе в різних светрах, пальто і джинах.

На перших кадрах колишня Лео позувала у светрі і пальто пісочного кольору. Гольфик обтягнув вигини Гаррн, виділивши тонку талію і пишні груди.

Інший образ був більш зухвалим, адже модель показала на собі червону толстовку, одягла пальто джинси і масивні черевики.

Модель продемонструвала і третій наряд. Зірка блиснула формами в рожевому светрі і в джинсових кюлотах.

Кожен образ виглядав на красуні просто чудово і ідеально підкреслював всі досконалості.

"Деякі з моїх улюблених зимових образів #zalando зараз онлайн! Зігрійтеся і скажіть, який ваш улюблений!? 💕", - написала зірка.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали знаменитості багато приємних слів.

"Неземна крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн народилася влітку 1992 року в Гамбурзі.

Вже в 15 років майбутня знаменитість дебютувала в якості моделі на показі бренду Calvin Klein в Нью-Йорку. Кар'єра красуні росте і донині.

Відомо, з травня 2013 по грудень 2014 Гаррн зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Розрив між зірками стався після того, як Ді Капріо був помічений в одному з клубів Майамі в оточенні 20-ти молодих моделей.

Нагадаємо, що Тоні Гаррн задерла мереживну сукню, ефектно виставивши ніжку:"справжня фантастика".

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